König Felipe soll seine Tochter Leonor mit WM-Star verkuppeln wollen

Die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar ist in vollem Gange. Neben dem Top-Spiel Costa Rica gegen Deutschland steht am Donnerstagabend auch Japan gegen Spanien auf dem Rasen. In letzterem Land gibt aktuell aber nicht nur die starke Leistung der Mannschaft zu reden, sondern auch eine mögliche Romanze zwischen Kronprinzessin Leonor und dem Nationalspieler Gavi.