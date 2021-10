Neue Forschungsergebnisse – Ist Laborfleisch umweltschädlicher als das aus klassischer Tierhaltung?

Weltweit forschen über 50 Unternehmen an künstlich produziertem Fleisch. Eines von ihnen ist Beyond Meat, deren pflanzenbasierte Burgerpattys bereits bei McDonalds verkauft werden.

Die Forschung im Bereich der laborgezüchteten Fleischersätze wurde in den letzten Jahren stark vorangetrieben.

Beyond Meat, Mirai Food — das sind nur zwei der über 50 Startups weltweit, die der traditionellen Fleischindustrie den Kampf angesagt haben. In Zukunft soll das Steak nämlich nicht im Schlachthof aus der Kuh geschnitten werden, sondern in einem Bioreaktor aus Zellkulturen heranwachsen. Dafür braucht es nur ein winziges Stück Gewebe, dessen Zellen sich im Labor dann vermehren. Noch gibt es zwar keine Produkte, die komplett aus diesem kultivierten Fleisch bestehen, diverse Unternehmen werben aber damit, wie gut dieses neue Fleisch für Mensch, Umwelt und das Tierwohl sei.