Formel 1: Ist Lewis Hamilton nicht mehr die Nummer 1 bei Mercedes?

F1-Legende zählt Hamilton an : Ist Lewis Hamilton nicht mehr die Nummer 1 bei Mercedes?

Rekordweltmeister Lewis Hamilton tut sich sehr schwer in der aktuellen Saison. F1-Legende Eddie Irvine ist überzeugt: Der Brite ist nicht mehr der Boss in seinem Rennstall.

Mercedes-Teamkollege George Russell (24) weist Lewis Hamilton (37) in dieser Saison immer wieder in die Schranken. Der junge Brite fuhr bislang in jedem Rennen mindestens auf Position fünf, liegt in der WM auf Platz vier. Russell hat 34 Punkte mehr gesammelt als der siebenfache Weltmeister.