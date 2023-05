Nick Aldworth: Terrorexperte schätzt Lage bei der Krönung ein

Im Video erklärt Nick Aldworth, wie es zu so einem Anschlagsversuch wie am Dienstag überhaupt kommen kann.

Doch wo liegt in diesen Tagen der Fokus der Sicherheitskräfte? Wie sicher ist die britische Metropole überhaupt? Und ist die Krönung von Charles mit der Trauerfeier der Queen vergleichbar?

Wenn am Samstag König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) in London gekrönt werden, sind mehr als 10’000 Polizistinnen und Polizisten, das Militär und weitere Spezialisten im Einsatz.

Nick Aldworth, Sie sind Sicherheitsexperte in London. Wie schätzen Sie die Situation für Samstag ein?

Sicherheitstechnisch ist die Krönung am Samstag kein aussergewöhnlicher Event. Wir haben immer wieder grosse Ereignisse, die wir abdecken müssen. So beispielsweise das jährliche State Opening of Parliament oder Staatsbesuche, wo der König und die geladenen Gäste ebenfalls sicher vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey gebracht werden.