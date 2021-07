Schuldenfalle Steuern - «Ist man in dieser Spirale, kommt man nur schwer wieder heraus»

1 / 5 Marcos Geschichte in die Schuldenfalle hat die Community von 20 Minuten aufgewühlt. 20 Minuten Einige Leserinnen und Leser haben ihre Schuldenstory mit uns geteilt. 20 Minuten Während der Corona-Pandemie geraten viele Familien finanziell ins Schlittern. 20 Minuten

Jürg Gschwend, Schuldenberater Plusminus sagte 20 Minuten gegenüber, ob während der Corona-Pandemie die Steuerschulden zugenommen haben.

Das Schicksal des Baslers Marco*, der aus Überforderung früh in die Steuerschuldenfalle tappte und nun vor einem Schuldenberg von 200’000 Franken steht, hat die Community von 20 Minuten sehr bewegt. Auf einen Aufruf meldeten sich zahlreiche Leserinnen und Leser, die mit den Steuern auch schon in Verzug gerieten und mit den Folgen kämpften oder immer noch kämpfen.

So berichtet eine 25-jährige Leserin: «Ich bin a lleinerziehende Mutter einer sieben jährigen Tochter und habe Schulden bei der Steuerverwaltung , wie auch bei der Krankenkasse. Ich erhalte seit sieben Jahren vom Kindsvater keine Alimente . D er Sozialdienst hat mir mitgeteilt, ich sei 20 Franken über dem Existenzminimum und habe darum keinen Anspruch auf fina n zielle Unterstützung. ». Als Auszubildende zur Fachfrau Gesundheit sei das Geld knapp. « Ist ma n in dieser Spirale, kommt man nur schwer wieder he raus », schreibt sie weiter.

Ein frischgebackener Familienvater wurde wie Marco auch von der Steuerverwaltung eingeschätzt und versteht die Welt nicht mehr: « Es konnte mir niemand vom Steueramt sagen , wie ein so hoher Betrag zustande k am . Man sagte mir, dass d as S ystem das eben so berec h net habe . »

Die Corona-Pandemie brachte viele Personen finanziell ins Schlittern. Besonders Menschen, die bereits vor Corona am Existenzminimum gelebt haben, trifft es hart. So berichtet eine Service-Angestellte, die wegen der Pandemie in Kurzarbeit geschickt wurde von Trinkgeldausfällen. «Immer, wenn man Licht am Ende des Tunnels sieht, kommt etwas Neues hinzu wie das Coronajahr. Und schon flattern wieder die Mahnungen und Betreibungen in den Briefkasten und es fängt von vorne an.»

«Wir rechnen mit einem Anstieg der Beratungen von Menschen, die sich in der Corona-Krise verschuldet haben, und bereiten uns darauf vor», sagt Jürg Gschwend von der Basler Schuldenberatungsstelle Plusminus. Er verweist auch auf eine Studie der Konjunkturforschungsstelle KOF, wonach sich fast jede zehnte Person mit einem sehr tiefem Haushaltseinkommen von unter 4000 Franken verschuldet. Es sei deshalb damit zu rechnen, dass mehr Menschen mit knappen Einkommen Mühe haben werden, ihre Steuern zu zahlen.

Gschwend betont jedoch noch eine andere Problematik. Migrantinnen und Migranten sind statistisch häufiger von Einkommensarmut betroffen, haben aber nicht selten Angst, Sozialhilfe zu beantragen. «Viele fürchten sich, bei einem Bezug von Sozialhilfe Probleme mit dem Migrationsamt zu erhalten», so der Schuldenberater. Somit verschlechtere sich ihre finanzielle Lage und die Gefahr in eine Schuldenfalle zu geraten steige.

In Zürich habe man ein Pilotprojekt gestartet, welches genau diese Problem angehe. «Wirtschaftliche Basishilfe» heisse die neue Hilfe zur Existenzsicherung von Menschen in prekären wirtschaftlichen Lebenssituationen, die entweder gar keinen oder keinen risikofreien Zugang zur Sozialhilfe oder zu anderen bedarfsorientierten Leistungen haben. «So etwas könnte ich mir auch gut in Basel vorstellen», so Gschwend.

*Name der Redaktion bekannnt