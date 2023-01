Noussair Mazraoui: Herzbeutelentzündung wirft Fragen auf

Der FC Bayern München befindet sich derzeit in Katar im Trainingslager. Der Start in jenes verläuft aber nicht so wie geplant. So schüttete es aus Eimern, als das Team von Julian Nagelsmann (35) am Freitagnachmittag in Katar landete. Auf den Autobahnen zum Mannschaftshotel stand das Wasser einige Zentimeter hoch. Auch ist da noch der Transferpoker um Nati-Goalie Yann Sommer, der sich als äusserst kompliziert herausstellt.