«Ist meine Selbstbefriedigung normal?»

Ich, w, 19, habe eine Frage. Und zwar mache ich auf eine bestimmte Weise Selbstbefriedigung und weiss nicht, ob das normal oder irgendwie komisch ist. Ich reibe mich immer vollständig angezogen an einem Stuhl und komme so ziemlich schnell zum Höhepunkt. Beim Sex mit meinem Freund komme ich aber nie zum Orgasmus. Wieso nicht?

Deine Art der Selbstbefriedigung ist normal. Du bist nicht die Einzige, die sich mit dieser Technik selbst befriedigt. Du beschreibst eine Technik, die für dich sehr gut funktioniert, um schnell zum Höhepunkt zu kommen. Da diese Technik für dich so gut funktioniert, machst du sie immer wieder. Das ist verständlich. Durch Wiederholung bilden sich sexuelle Vorlieben aus. Du schreibst, dass du dich immer auf diese Weise selbst befriedigst, also hast du eine starke Vorliebe für diese Technik entwickelt.

Jetzt merkst du: «Ich stosse beim Sex zu zweit an meine Grenzen. Das, was ich mit einem Körper bei der Selbstbefriedigung mache, um zu kommen, funktioniert nicht zu zweit.» Dabei entsteht wohl einfach nicht der gleiche Druck oder die gleiche Reibung wie bei dem Stuhl. Es brauchte zusätzlich sexuelle Vorlieben, die sich besser für den Sex zu zweit eignen. Um verschiedene Techniken als sexuell erregend zu empfinden, braucht es Übung.

Bewegung steigert die Durchblutung

Du kannst also lernen, deine sexuelle Erregungstechnik nach und nach auszuweiten. Was kannst du

dazu alles machen? Verringere mal die Reibung, reib mal eine andere Stelle, bring dein Becken mehr

in Bewegung, benutz mal deine Hand ... Dir fällt sicher noch mehr ein. Du kannst immer wieder zu

deiner gut funktionierenden Technik zurück. Das ist sogar gut, denn so lernt dein Gehirn, Altes und

Neues miteinander zu verknüpfen.