Doktor Sex - «Ist meine Vagina wirklich zu weit und zu feucht?»

Frage von Lore (22) an Doktor Sex

Mein Freund und ich sind seit acht Monaten zusammen. Nun belastet ein Problem beim Sex unsere Beziehung und bringt mich an den Rand der Verzweiflung: Er kann nicht mehr in meiner Vagina kommen. Sobald er in mich eindringt, wird sein Penis schlaff.

Er meint, der Grund sei, dass ich schnell sehr nass werde. Und weil meine Vagina nicht besonders eng ist. Aber am Anfang hat es doch funktioniert! Er will nun dauernd, dass ich Beckenbodenübungen mache. Ich bin nicht sicher, ob dies etwas bringen würde. Und sowieso bezweifle ich, dass die Ursache des Problems wirklich allein bei mir zu suchen ist.

Ich spüre eine riesige Last und befürchte, dass die Beziehung wegen mir zerbrechen könnte. Auch rede ich mir ein, dass er glücklicher wäre mit einer anderen Frau. Es tut so weh, zu sehen, dass ich ihm nicht bieten kann, was ich ihm bieten möchte. Was kann ich tun? Gibt es überhaupt eine Lösung für unser Problem?