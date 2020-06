Frag Lilli

«Ist meine Vagina zu eng für seinen Penis?

Lilli.ch beantwortet brennende Fragen rund um Sex, Liebe, Geschlechtskrankheiten und sexuelle Identität.

Der Grund war höchstwahrscheinlich, dass die Muskulatur deiner Vagina sehr angespannt war. Das

ist bei jungen, sexuell unerfahrenen Frauen gar nicht so selten. Du bist möglicherweise mit deiner

Vagina nicht vertraut. Du weisst nicht, wie gross sie ist und was sie tut, wenn du sexuell erregt bist.

Dann bist du unsicher und behältst – vernünftigerweise – ihre «Haustür» geschlossen. In anderen

Worten: die Muskeln im Beckenboden machen einfach zu – unwillkürlich, also ohne dass du es

bewusst beabsichtigst.