Michelle Hunziker zeigt ihr Po-Routine – ist sie ein Gesundheitsrisiko?

Im sonnigen Italien zeigt Michelle Hunziker aktuell ihren beeindruckenden Körper via Instagram. Damit will sie nicht etwa für Neid sorgen, sondern ihre Beauty-Routine vorstellen, um besagten Körper in Form zu halten. Oder besser gesagt: ihren Po. Laut der Moderatorin sind dafür nur «drei sehr einfache Schritte» notwendig, alle mit Produkten ihres eigenen Beauty-Labels Goovi, das es auch in der Schweiz zu kaufen gibt.

Michelle verkauft die Produkte auf ihrer Website im Dreierpack, in der Schweiz bekommt man sie z. B. bei Manor. Instagram/therealhunzigram

Dermatologe Dr. Stefan Duve erklärt, welchen Effekt man sich wirklich von der Linie namens «Shape your Booty» (deutsch: Forme deinen Po) erhoffen kann.

Über den Experten

So sieht Michelles Routine aus

Zuerst aber die Details: Die Unternehmerin setzt auf ein Serum, das den Körper straffen und gleichzeitig entwässern soll. Dazu kommen ein Nahrungsergänzungsmittel in Pillenform, das die Fettverbrennung anregen soll, sowie ein flüssiges Nahrungsergänzungsmittel, das laut Produktbeschreibung die «Flüssigkeitsausscheidung fördert». So soll Cellulite keine Chance gelassen werden. Klingt wie so oft etwas zu gut, um wahr zu sein – und irgendwie auch nach ganz schön viel Wasser, das da mitten im Hochsommer flöten geht. Ist das nicht gefährlich?

Michelle Hunziker zeigt sich auf Instagram gern im Bikini und macht unter anderem ihre Beauty-Linie für ihren straffen Körper verantwortlich. Instagram/therealhunzigram

Das sagt der Experte

«Die Realität ist: Mit keiner bisher bekannten Methode kann man Cellulite zu 100 Prozent behandeln», so Dr. Duve. «Man kann sie, insofern man das möchte, aber auf viele Arten mildern.» Michelle Hunzikers Serum und Mittel gehören nicht dazu: Keine Creme schmilzt Fett einfach weg, bis in das Bindegewebe dringen frei auf dem Markt erhältliche Produkte nicht ein. Die massierenden Bewegungen, die man beim Einreiben macht, können dafür tatsächlich überschüssige Flüssigkeit aus dem Gewebe leiten – das würde aber auch mit jeder anderen Creme funktionieren.

Das hilft

Was laut dem Arzt tatsächlich hilft? «Zum Beispiel die Injektions-Lipolyse, auch als Fettweg-Spritze bekannt, die Behandlung mit Radiofrequenz oder die sogenannte ​​Cellfina-Behandlung, bei dir die Bindegewebefasern durchtrennt werden, die für die Dellen verantwortlich sind.» In anderen Worten: deutlich dramatischere und kostspieligere Eingriffe, die in einer Praxis und unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden. Wer nicht zu solchen Massnahmen greifen will, bleibt mit Sport und viel Bewegung auf der sicheren und dennoch effektiven Seite. «Cremes und Nahrungsergänzungsmittel können zusätzlich eingesetzt werden, man sollte aber keine Wunder erwarten.»

Ist Entwässern gefährlich?

«Grundsätzlich sollte man immer mit einem Arzt abklären, ob entwässernde Mittel bedenkenlos eingenommen werden können», so Dr. Duve. «Nierenerkrankungen und Diabetes sollten zuvor unbedingt ausgeschlossen werden.» Dazu kommt, gerade bei hohen Temperaturen: «Entwässernde Mittel nur vorsichtig anwenden und sicherstellen, dass dem Körper genug Flüssigkeit zugeführt wird.» Pro-Tipp: Wer statt auf Nahrungsergänzungsmittel auf Lebensmittel mit einem hohen Wassergehalt setzt, entwässert seinen Körper ebenfalls und löst das Problem mit dem Flüssigkeitsverlust im gleichen Zug. Gurke, Wassermelone, Ananas oder Spargel eignen sich besonders gut.