«Die Bachelorette»

Ist Mike Cees der unsympathischste Kandidat aller Zeiten?

Am Montagabend lädt Chanelle den Kandidaten Mike Cees bei «Die Bachelorette» zum Einzeldate ein. Der Berliner DJ prahlt, was das Zeug hält, um seine Angebetete von sich zu überzeugen. Doch der Schuss geht nach hinten los.

Am Montagabend stürzt sich Chanelle Wyrsch ins Datinggetümmel. In der dritten Episode von «Die Bachelorette» hat die Rosenkavalierin nämlich gleich mehrere Verabredungen – und eine davon mit Kandidat Mike Cees. Den DJ aus Berlin lädt Chanelle zum romantischen Dinner ein. Er glaubt zu wissen, wie der Abend enden wird: «Heute wird definitiv rumgemacht. Zuerst wird etwas getrunken und gegessen und dann ist die Frau sowieso Butter.»

Bereits nach wenigen Sekunden wird allerdings deutlich, dass der Funke bei diesem Date überhaupt nicht überspringen will. Gemeinsam gehen Mike Cees und Chanelle durch eine luxuriöse Hotelanlage, um zu ihrem Tisch zu gelangen. Dabei erzählt der 32-Jährige seiner Angebeteten betont lässig, dass er an solchen Orten schon vor der Sendung öfters verkehrte. «Der Luxus ist meine Welt.» Das steinerne Lächeln von Chanelle verrät: Es wäre der 23-Jährigen wohl lieber, wenn der Kandidat seine Prahlerei ein bisschen zurückschrauben würde.

Das Luxus-Date war ein Test

Bei den Dreharbeiten zum Date hat Chanelle, so verrät sie gegenüber 20 Minuten, Mike Cees extra ins Luxushotel eingeladen, um zu sehen, wie er darauf reagiert. «Und seine Reaktion war genau so, wie ich erwartet hatte», sagt die Schlagersängerin. «Leider musste ich feststellen, dass er ein sehr grosser Luxusboy ist.» Dass Mike Cees fast aussschliesslich über seine Erfolge spricht und sich siegessicher zeigt, obwohl er es in der letzten Woche mit der letzten Rose nur knapp in die nächste Runde geschafft hat, stört scheinbar nicht nur das Publikum.