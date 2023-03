«Es sah aus wie in einem Swingerclub, wo man vergessen hat, die Putzfrau zu bestellen», beschreibt eine 33-jährige Rheintalerin das Bild, das sich ihr am Montag beim Wäldli in Kriessern SG bot. Alle zwei Meter lag ein Kondom am Boden dazu zahlreiche benutzte Taschentücher. Sie sei öfter mit ihrem Hund dort unterwegs. Im Winter sei alles ruhig gewesen, doch nach nur zwei sonnigen Tage werde so eine Sauerei hinterlassen, das sei doch nicht normal.