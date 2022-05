«Nicht leicht gefallen»: Zürcher SVP-Präsident Benjamin Fischer tritt zurück

Bei der SVP Kanton Zürich gibt es einen Wechsel im Parteipräsidium. Wie die Partei am Mittwoch bekannt gab, tritt Präsident Benjamin Fischer zurück. «Ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren sehr viel Zeit in die Parteiarbeit investiert. Mit den kommenden Wahlen wird der Zeitaufwand nun noch grösser. Aufgrund meiner aktuellen Lebenssituation ist es mir momentan nicht möglich, mein Zeitpensum für das Parteipräsidium zu erhöhen», lässt sich Fischer in der Mitteilung zitieren.