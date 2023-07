Privatjets und Luxus: Reiche scheren sich nicht um Klimaschutz

Noch nie waren so viele Privatjets unterwegs

Dieses Phänomen hat das deutsche Recherchekollektiv StrgF in einer Dokumentation genauer unter die Lupe genommen. Denn im Land sind so viele private Maschinen unterwegs wie nie zuvor – meist mit nur wenigen Menschen an Bord. Im Jahr 2022 starteten diese Jets über 94’000 Mal von deutschen Flughäfen und stellten damit einen neuen Rekord auf. In der Reportage sprechen die Journalisten mit jungen, vermögenden Menschen und offenbaren dabei, dass diese ein sehr begrenztes bis nicht vorhandenes Klimabewusstsein haben.