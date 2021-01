Am 8. Februar startet das Australian Open. Nicht mit dabei: Der Schweizer Tennisstar Roger Federer. Das war bekannt, meldete dies doch Federer-Manager Tony Godsick kurz nach Weihnachten. Federer habe nach den zwei Operationen zwar starke Fortschritte mit seinem Knie und seiner Fitness gemacht, «nach Rücksprache mit seinem Team hat er jedoch entschieden, dass es langfristig die beste Entscheidung für ihn ist, nach dem Australian Open ins Wettkampftennis zurückzukehren», so Godsick damals.

Federer wollte nicht, dass die Familie isoliert wird

So sagt der 43-jährige Ex-Profi (einst Weltnummer 55) weiter: «Ich habe vor einem Monat mit ihm gesprochen und er hatte zwei Möglichkeiten. Er hätte mit der ganzen Familie kommen können und sich mit ihnen in Quarantäne begeben. Das Problem ist aber, dass Mirka und ihre Kinder den Raum nicht hätten verlassen dürfen. Sie hätten 14 Tage im Zimmer bleiben müssen. Nur die Spieler dürfen raus, um zu trainieren. Die Familie muss im Zimmer bleiben. Mirka war damit nicht einverstanden.»

Und: «Die zweite Möglichkeit wäre gewesen, dass Federer alleine kommt. So wäre er allerdings bis zu fünf Wochen von seiner Familie getrennt gewesen. Federer sagte mir: ‹Ich bin 39, habe vier Kinder und 20 Grand-Slam-Titel. Die Zeiten, in denen ich für fünf Wochen von meiner Familie entfernt sein kann, sind vorbei›.»

Es steht also Aussage gegen Aussage. Sa sagt das, Godsick jenes. Und Federer selbst? Der schweigt. Doch wie dem auch sei: Lange müssen die Federer-Fans sowieso nicht mehr auf ein Comeback warten. Auch wenn der 39-Jährige nicht in Australien spielt. So meldete Godsick nach Weihnachten auch: «Ich werde in der kommenden Woche mit Gesprächen für Turniere beginnen, die Ende Februar beginnen.»