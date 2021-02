20 Minuten ist Presenting Partner der «Best Breaking Act»-Kategorie und engagiert sich in Zukunft verstärkt in der Musik-Newcomer-Förderung.

Der Deutschrap-Star: Monet192

Vergangenes Jahr hat Monet192 den Preis fürs «SRF 3 Best Talent» abgeräumt – härter den Nerv der Zeit getroffen haben die Swiss Music Awards wohl noch nie. Der St. Galler wird millionenfach gestreamt und auch in Deutschland gefeiert. Wäre The Coco nicht gewesen, hätte er wohl schon 2020 beneidenswerte Festival-Crowds um sich geschart.

Das ist die Swiss-Music-Awards-Kategorie, die irgendwo zwischen «SRF 3 Best Talent» (handverlesene Newcomer) und den Königsdisziplinen «Best Act/Group» (etablierte Namen) angeordnet ist. Wer als «Best Breaking Act» nominiert wird, hat im vergangenen Jahr gut verkauft (respektive gestreamt – Streams werden in Verkäufe umgerechnet) und ist in den Top 100 der Hitparade gelandet, hatte aber noch kein Top-10-Album und hat noch nicht mehr als zwei Alben veröffentlicht

Das Trap-Chamäleon: Pronto

Würdest du Pronto nicht kennen und nicht wissen, dass er aus Solothurn stammt, würdest du denken, er sei ein US-Trap-Hype. Dabei sind seine Lyrics in Mundart gehalten, die er so hart autotunt, dass du sie nur verstehst, wenn du genau hinhörst. Damit und in mit seinem Händchen für hartnäckige Ohrwurm-Melodien hat er alles, was es für eine internationale Karriere braucht.