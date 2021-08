Ist Nati-Star Xherdan Shaqiri zu teuer? Transferverhandlungen stocken

So weit, so gut. Das Ding ist: Seither herrscht Stille. Weder von Liverpool, noch von Lyon kam eine Bestätigung. Was ist also los? Scheitert der Transfer tatsächlich noch? Beim 3:0-Sieg von Liverpool in Norwich stand Shaqiri nicht im Aufgebot. Gut möglich, dass Liverpool-Trainer Jürgen Klopp darauf verzichtete, Shaqiri in den Kader zu nehmen, weil der Lyon-Transfer kurz bevorsteht. Vielleicht aber auch nicht.