Gegner formieren sich : Ist Netanyahus Zeit an Israels Spitze abgelaufen?

Inhaltlich sind die Parteien, die Netanyahu von der Regierungsspitze vertreiben wollen, weit voneinander entfernt. Der Ministerpräsident spricht derweil von einer «Gefahr für Israel».

1 / 3 Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in der Knesset am 30. Mai. AFP Naftali Bennett würde ihn gerne als Ministerpräsidenten ablösen. REUTERS Dazu würde er auch ein Bündnis mit Oppositionsführer Jair Lapid eingehen. Ilia Yefimovich/dpa

Die Gegner von Benjamin Netanyahu feilen an einer Koalition, die den Ministerpräsidenten nach zwölf Jahren das Amt kosten könnte. Naftali Bennett, Chef der nationalistischen Partei Jamina und ein ehemaliger Netanyahu-Vertrauter, kündigte am Sonntag an, er wolle sich einem Regierungsbündnis mit Oppositionsführer Jair Lapid von der Zukunftspartei (Jesch Atid) anschliessen. Kommt die Koalition zustande, an der auch weitere Parteien beteiligt wären, würde das das Ende von Netanyahus Zeit als Regierungschef bedeuten.

Israel hat in den vergangenen zwei Jahren viermal ein neues Parlament gewählt, jedes Mal ohne klare Mehrheiten. Netanyahu, als Vorsitzender der stimmenstärksten Partei Likud, versuchte, auch nach der letzten Wahl am 23. März wieder eine Regierung zu bilden, scheiterte aber. Der Auftrag zur Regierungsbildung ging daraufhin an Lapid. Seine Frist endet am Mittwoch. Danach muss es binnen einer Woche zu einer Vertrauensabstimmung im Parlament kommen. Die Zeit drängt also und Lapids Partei kündigte an, noch am Sonntagabend die Koalitionsverhandlungen zu beginnen.

Nicht jede Vorstellung könne erfüllt werden

Lapid hatte die schwere Aufgabe ein Bündnis aus sehr unterschiedlichen Parteien aus dem linken und rechten Spektrum zu bilden, die vor allem die Ablehnung Netanyahu eint. Erschwert wurde ihm die Suche nach Koalitionspartnern auch noch durch den Gaza-Krieg.

Bennett sagte bei einer Pressekonferenz am Sonntag, er wolle alles tun, um mit Lapid eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden und eine fünfte aufeinanderfolgende Parlamentswahl zu verhindern. Zur Zeit sei eine Koalition allein mit rechtsgerichteten Parteien wie seiner Jamina nicht möglich, sagte der ehemalige Anführer der jüdischen Siedlerbewegung im Westjordanland zur Begründung. Jeder müsse zurückstecken, es könnten nicht die Vorstellungen eines jeden in der Koalition erfüllt werden. «Eine Regierung wie diese wird nur Erfolg haben, wenn wir als Gruppe zusammenarbeiten», sagte Bennett.

Zuvor hatten die Jamina-Parteimitglieder den Weg frei gemacht für eine Koalition mit der eher liberal ausgerichteten Zukunftspartei von Lapid. Der Oppositionsführer schloss auch Übereinkünfte mit drei weiteren Parteien. Israelischen Medienberichten zufolge soll erst Bennett und dann Lapid für zwei Jahre das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen.

«Eine Gefahr für Israel»

Netanyahu warf Bennett am Sonntag vor, seine nationalistischen Prinzipien aufzugeben und seine Wähler zu täuschen, nur um «um jeden Preis Ministerpräsident zu werden». In einem eigenen Auftritt im Fernsehen legte er noch einmal nach und forderte alle nationalistisch gesinnten Politiker in dem Bündnis auf, sich einer «linken Regierung» nicht anzuschliessen. «Eine solche Regierung ist eine Gefahr für die Sicherheit Israels und sie ist auch eine Gefahr für die Zukunft des Staates», sagte Netanyahu.

Der Ministerpräsident hat in den vergangenen drei Jahrzehnten dem Land nicht nur politisch seinen Stempel aufgedrückt – er war auch schon in den 1990ern einmal Regierungschef -, er ist auch wegen der Korruptionsvorwürfe gegen ihn eine polarisierende Figur. Trotz der Anklagen gegen ihn blieb er Ministerpräsident und wehrte sich auch mit der Macht seines Amtes gegen die Anschuldigungen.

Netanyahu werde bis zum Ende versuchen, die Regierungsbildung zu untergraben, indem er an Hardliner appelliere, nicht mit dem gemässigten Lapid zusammenzuarbeiten, sagte Johanan Plessner vom Israel Democracy Institute. Scheren nur ein oder zwei Abgeordnete aus dem fragilen Bündnis Lapids aus, könnte das schon deren Aus bedeuten. «Alles kann passieren. Ich würde darauf warten, bis die letzte Abstimmung durch ist.» Aber auch als Oppositionsführer würde Netanyahu versuchen, die ideologischen Differenzen innerhalb der Koalition auszunutzen, um diese zu sprengen, sagte Plessner.