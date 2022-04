Aufruf - Ist Neymars Brasilien schlagbar? Wie emotional wird das Serbien-Duell?

Hier wird die Nati in die Gruppe zu Brasilien gelost.

Nun ist es fix. Das Schweizer Fussball-Nationalteam trifft bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar Ende Jahr auf Brasilien, Serbien und Kamerun. Das ergab die Auslosung am Freitagabend . Ein einfaches Los ist das nicht – überhaupt nicht. Brasilien ist die aktuelle Weltnummer 1, das Team ist gespickt mit mehreren Top-Stars. PSG-Superstar Neymar ist nur einer von ihnen.

Doch auch Serbien ist ein gefährliches Los für die Schweiz, haben doch wohl noch viele Fans die Erinnerungen an das Spiel in Russland in Erinnerung – samt den Nebengeschichten mit dem Zeigen des Doppeladlers. Gegen Kamerun hat das Team von Murat Yakin noch nie gespielt, zu unterschätzen ist das afrikanische Team aber bestimmt nicht.