Grossbritannien: «Ist nicht willkommen» – Meghan vor Tod der Queen von Charles ausgeladen

Meghan war am Sterbebett der Queen nicht willkommen.

In den letzten Stunden des Lebens von Queen Elizabeth eilten die engsten Familienmitglieder zu ihr nach Schottland.

In den letzten Stunden des Lebens von Queen Elizabeth kam es offenbar innerhalb der königlichen Familie zu Verwirrung, nachdem Medien zunächst berichtet hatten, dass nebst Prinz Harry auch Meghan zum Schloss Balmoral unterwegs sei. Nachdem sich der Gesundheitszustand von Queen Elizabeth am Donnerstagmittag stark verschlechtert hatte, machten sich ihre engsten Angehörigen auf den Weg, um der Queen in ihren letzten Stunden beizuwohnen.