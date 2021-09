Kinostarts September 2021 - Ist «Notturno» tatsächlich der beste Dokfilm des Jahres?

«Notturno»

Das Online-Filmmagazin «Indiewire» bezeichnet diesen Film als beste Doku des Jahres: Drei Jahre lang hat Gianfranco Rosi in den Grenzgebieten von Kurdistan, Syrien, dem Irak und Libanon gedreht. Entstanden ist «Notturno», ein Dokfilm, der den Alltag in Kriegsgebieten des Nahen Ostens zeigt und Menschen begleitet, die von der Gewalt traumatisiert sind.



Sie versuchen, zu überleben: Mütter, deren Kinder aus Angst zu stottern beginnen, ein Jugendlicher, der die Nacht durcharbeitet, um seine Geschwister ernähren zu können, Patienten in einer psychiatrischen Klinik, die in einem Theaterstück ihre Kriegserlebnisse verarbeiten.