Olivenöl braten: So verwendest du Speiseöl beim Kochen richtig

Manche Rezepte nennen explizit, welche Art von Speiseöl du beim Kochen verwenden sollst, manche nicht. Dabei kann das einen grossen Unterschied ausmachen. Bei der Masse an verschiedenen Ölen greifst du vielleicht aber immer nur nach deinen maximal drei Standards und weisst gar nicht, ob du sie für die passenden Gerichte einsetzt? Wir erklären, wie du das Meiste an Geschmack und Vorzügen für Gesundheit und Körper aus deinem Öl herausholen kannst.

Rohe oder gekochte Speisen – welches Öl wähle ich?

Vom Bratöl in der Pfanne bis zum Öl im Salatdressing – Speiseöl kann unterschiedliche Einsatzgebiete haben. Welches Öl wofür genutzt wird, kannst du dir mit einer einfachen Eselsbrücke merken: Kaltgepresste Öle werden für kalte Speisen gewählt, raffinierte Öle für heisse. Nur ganz generell – denn einige kaltgepresste Speiseöle kannst du auch zum Braten und Frittieren nutzen.

Fürs Kochen, Braten und Backen

Fürs starke Erhitzen, Braten und Frittieren, wählst du am besten raffinierte Speiseöle und spezielle Bratöle, denn sie können über 200 Grad erhitzt werden. Meist steht das so auch auf der Flasche. Hat ein (Pflanzen-)Öl einen hohen Ölsäuregehalt, kann es auch in der kaltgepressten Variante zum Erhitzen genutzt werden – das ist etwa bei Olivenöl der Fall.