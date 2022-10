Umstrittenes Konzert: Ist Pink-Floyd-Mitgründer Putin-Fan? Konzert im Hallenstadion auf der Kippe

Das Hallenstadion hält jedoch an dem Auftritt fest.

In München wird der Musiker deshalb vermutlich ausgeladen.

Am 24. April 2023 tritt der Pink-Floyd-Mitgründer Roger Waters im Hallenstadion auf.

Der ehemalige Bassist von Pink Floyd ist ein Weltstar. Auf seiner Welttournee «This Is Not a Drill» macht der Musiker am 24. April 2023 auch im Zürcher Hallenstadion halt. Daran werde nun Kritik laut, schreibt der «Tages-Anzeiger». Grund dafür sind Waters politische Haltung und seine Zugehörigkeit zur antizionistischen Boykott-Bewegung BDS (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen).