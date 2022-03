Greenscreen-Verdacht – Ist Putins Rede vor Pilotinnen und Flugbegleiterinnen nur inszeniert?

Dieses Freezeframe sorgt zurzeit auf Twitter für Spekulationen, dass Putins Rede nicht so stattgefunden hat, wie sie im russischen Staatsfernsehen dargestellt wurde.

Die Bilder der vergangenen Monate irritierten schon vor der Ukraine-Krise: Beim Treffen mit dem französischen Präsidenten sass Putin weit entfernt von Emmanuel Macron am anderen Ende eines meterlangen Tisches. Auch bei Gesprächen mit seinen Ministern, dem russischen Sicherheitsrat oder Verbündeten aus anderen Staaten bleibt Putin in sicherer Entfernung. Ist es eine reine Sicherheitsmassnahme, damit sich das russische Staatsoberhaupt nicht mit dem Coronavirus ansteckt, oder fürchtet der Kreml-Chef nach seiner grundlosen Invasion in der Ukraine einen Anschlag aus den eigenen Reihen?