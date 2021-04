Die Rapperin heizt die Gerüchte selbst immer wieder an – mit verdächtigen Schoppen- und Familienemojis oder dieser Insta-Story mit Babyschuh.

Loredana (25) deutet auf Tiktok an, einen «Babybauch unterm Hoodie» zu verstecken.

Albanische Medien rätseln schon seit Ende März über eine mögliche Schwangerschaft von Loredana (25). Nicht zuletzt, weil die Rapperin die Gerüchte gleich selbst mehrfach befeuerte: Mit Familien- und Schoppen-Emojis, einem Designer-Babyschuh und den Worten «I need a second baby» («Ich brauche ein zweites Kind»).

Jetzt legt Lori auf Tiktok nach. In einem Kurzvideo gab sie vor wenigen Tagen eine Hörprobe ihres neuen albanischen Songs und tanzte dabei in einem XL-Pulli. «Babybauch unterm Hoodie, sorry», schrieb sie dazu in der Kommentarspalte – inmitten von tausenden Feedbacks ihrer Fans.