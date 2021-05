Die Belgierin Sarah Kassandra H. verschwand vor einigen Tagen aus einem Ferienhaus bei Zermatt VS. Im Badezimmer ihrer Wohnung soll Blut gefunden worden sein.

Vermisste Belgierin im Wallis : Ist Sarah nach Streit mit ihren Freunden abgehauen? Spur führt in den Wald

1 / 5 Von Sarah Kassandra H. fehlt laut belgischen Medien seit Dienstagmorgen, dem 18. Mai 2021, jede Spur. Facebook Die Kantonspolizei Wallis veröffentlichte eine Vermisstenmeldung. Laut der Behörde gilt Sarah seit Mittwoch, dem 19. Mai, als vermisst. Kapo Wallis Verwandte und ihre beste Freundin sind inzwischen nach Zermatt gereist, um bei der Suche nach der 21-Jährigen zu helfen. Facebook

Darum gehts Die Belgierin Sarah Kassandra H. verschwand am Dienstagmorgen in Zermatt.

Laut belgischen Medien hat die Polizei eine Spur in einem Waldstück entdeckt.

Inzwischen hat auch die Staatsanwaltschaft Sion Ermittlungen aufgenommen.

Die Walliser Polizei und mehrere angereiste Familienmitglied er suchen fieberhaft nach der 21-jährigen Sarah Kassandra H. Die Studentin aus dem westflämischen Ypern verschwand am Dienstagmorgen aus einem Ferienhaus in der Oberen Tuftra bei Zermatt. Dabei soll sie ihr Gepäck, ihre Brieftasche sowie ihr Handy zurückgelassen haben. Auch ihr Auto, das sie in Täsch parkiert hatte, soll noch dastehen.

Die Umstände ihres Verschwindens sind laut der belgischen Zeitung «Het Nieuwsblad» äusserst mysteriös. Sarah soll am Montagabend mit dem Zug von Täsch nach Zermatt angereist sein, um dort Ferien mit einer Gruppe von Freunden zu verbringen. Dem belgischen Bericht zufolge soll es jedoch in der Nacht auf Dienstag zu Streit im Freundeskreis gekommen sein.

Spur in Waldstück entdeckt

Im Badezimmer der Vermissten soll Blut gefunden worden sein. «Suchhunde fanden ihre Spur in einem Waldstück zwischen der Hütte und dem Bahnhof » , sagt Sarah s Bruder Gils zu « Het Nieuwsblad » . Die Polizei soll ihre Freunde bereits befragt haben.

« Der Fall wird in Brüssel und von unserer Botschaft in Bern genau verfolgt » , sagte eine Sprecherin des belgischen Aussenministeriums zum Portal VRT. Die Walliser Kantonspolizei wollte die Angaben der belgischen Medien gegenüber 20 Minuten allerdi n gs n icht bestätigen. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Sion seien die Ermittlungen noch am Laufen, erklärte ein Pressesprecher auf Anfrage.

Die Vermisstenmeldung sei auf Wunsch von Sarahs Familie verbreitet worden, teilt die Walliser Polizei in einer Mitteilung am Freitagabend mit. «Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen liegen keine Anhaltspunkte vor, welche auf ein Gewaltverbrechen hinweisen», heisst es darin weiter.

Wer hat Sarah Kassandra H. gesehen? Sarah Kassandra H. ist ca. 1.70 Meter gross und von mittlerer Statur (ca. 60 kg). Sie hat kurze dunkelblonde (braune) Haare. Angaben zur Bekleidung bzw. zu allfälligen Gepäckstücken liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise sind erbeten und an die Einsatzzentrale der Kantonspolizei 027 326 56 56 zu richten.

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input auf Whatsapp!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte.