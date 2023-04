Sararat R. wurde am Dienstag von der thailändischen Polizei in Bangkok festgenommen.

Eines der mutmasslichen Opfer starb Anfang April, als die Frau mit R. auf einer Reise war. Ihre Familie hatte daraufhin Verdacht geschöpft, worauf die Polizei die Ermittlungen aufnahm. R. und die Frau waren zusammen in die Provinz Ratchaburi gereist, um an einem buddhistischen Schutzritual an einem Fluss teilzunehmen. Kurz darauf brach das mutmassliche Opfer zusammen und starb am Flussufer, wie BBC berichtet.