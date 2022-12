24-jährige Frau sucht seit fünf Jahren einen Job

«Man verliert den Anschluss an die Berufswelt»

Den Grund für die Absagen sieht Nadja deshalb unter anderem bei den grossen Lücken in ihrem Lebenslauf: «Es ist schwierig, wenn man nicht wie ein Roboter funktioniert und zeitweise ausfällt. Damit verliert man den Anschluss an die Berufswelt», sagt die 24-Jährige.

In ihrem Leben habe sie einiges durchmachen müssen: «Als junger Mensch hatte ich sehr viele Emotionen auf einmal zu bewältigen.» Das jahrelange Mobbing in der Schule, eine gescheiterte Beziehung während der Lehre und ein schwerer Krankheitsfall in der Familie hätten sie blockiert und teilweise auch traumatisiert. Zudem leide sie an Neurodermitis, was sie zusätzlich in ihrer Leistung einschränke.