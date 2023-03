UBS CEO: Ist Sergio Ermotti der richtige Mann für die UBS?

Ab 5. April hat die UBS einen neuen CEO: Sergio Ermotti. Er kennt die UBS bestens. So schätzen Bankenprofis die Lösung ein.

Ist sich seiner Verantwortung bewusst: Sergio Ermotti an der Pressekonferenz in Zürich. SRF

Darum gehts Der 62-jährige Tessiner Sergio Ermotti wird neuer UBS-CEO.

Das sei eine gute Lösung, sagt der emeritierte Bankenprofessor Hans Geiger zu 20 Minuten.

Wirtschaftsrechtsprofessor Peter V. Kunz ist überrascht von der Wahl.

«Ich habe den Ruf nach Verantwortung gespürt» – so begründete Sergio Ermotti am Mittwochmorgen seine Rückkehr zur UBS. Ermotti wird die Nachfolge von Ralph Hamers antreten und am 5. April neuer UBS-CEO werden. Das war er schon mal neun Jahre lang, damals gehörte der UBS aber noch nicht die Credit Suisse (CS).

Ist Ermotti der Richtige für die neue Mega-UBS? Das sagen Bankenkenner.

Ein positives Signal für die Angestellten

«Ich traue ihm zu, dass er den Laden aufräumt», sagt der emeritierte Bankenprofessor Hans Geiger zu 20 Minuten. Dass es an der Spitze der neuen Schweizer Monsterbank keinen einzigen Schweizer gegeben habe, sei eigenartig gewesen. Das ändert sich nun.

Wichtiger als Ermottis Schweizer Pass sei aber, dass er für diese Aufgabe bestens qualifiziert sei. Ermotti sei in den letzten Jahren einer der ganz Grossen im Schweizer Banking gewesen. Dass er nun zur UBS zurückkehre, sei ein positives Signal. «Das nimmt den Angestellten und der Kundschaft die Verunsicherung», so Geiger.

«Gute Lösung für den Schweizer Finanzplatz»

Ermotti bringe nicht nur viel Erfahrung mit, er sei auch bestens vernetzt – und das nicht nur bei Banken. Er habe viele Kontakte in die Wirtschaft und Politik. «Es geht nicht um den Pass, sondern um seine Geschichte und um das, wofür er steht», sagt Geiger. Die Branche erachte Ermotti als «einer von ihnen», er habe mal eine Banklehre in der Schweiz gemacht und bei den Angestellten auch darum einen sehr guten Namen.

Sergio Ermotti wird neuer UBS-CEO – ist das eine gute Wahl? Ja. Geht so. Nein. Ich kann das nicht beurteilen.

«Ich habe ihn mal live an einem Podium erlebt», sagt Geiger. «Als es zu Ende war, ging er nicht sofort nach Hause – er blieb da, mischte sich unter die Leute und diskutierte mit ihnen.» Ermotti sei nicht nur eine gute Lösung für die UBS, sondern auch eine gute Lösung für den ganzen Finanzplatz Schweiz, so Geiger.

«Bei Ermotti weiss man, was man an ihm hat»

Sergio Ermotti ist eine Person, die man kennt und die Vertrauen schafft, bei kritischen Politikern und der kritischen Öffentlichkeit, sagt auch Wirtschaftsrechtsprofessor Peter V. Kunz von der Uni Bern zu 20 Minuten. «Ermotti ist eine sehr gute Lösung, man kennt ihn und weiss, was man an ihm hat», so Kunz.

Ermotti habe während seiner Zeit als UBS-CEO bewiesen, dass man eine Grossbank mit relativ wenig Problemen führen könne. «Bei ihm gab es keine grösseren Skandale», so Kunz. Nur der Prozess gegen die UBS in Frankreich sei ein Problem gewesen. Doch: «Ermotti hat gut gehandelt und nicht einfach nachgegeben. Er ist keiner, der den Kopf einzieht, er ist eine starke Führungsperson», so Kunz.

1 / 8 Sergio Ermotti wird CEO der neuen UBS. REUTERS/Stefan Wermuth Das sei ein positives Signal für die Angestellten und die Kundschaft der Bank, sagt der emeritierte Bankenprofessor Hans Geiger auf Anfrage. AFP Denn die Branche erachte Ermotti als «einer von ihnen», er habe mal eine Banklehre in der Schweiz gemacht und bei den Angestellten auch darum einen sehr guten Namen, so Geiger. AFP

«Der aktuelle CEO wird trotz guter Leistung auf die Strasse gestellt»

Trotzdem sei die Wahl Ermottis überraschend. Der aktuelle CEO Hamers werde von einem Tag auf den anderen auf die Strasse gestellt, obwohl er keine Fehler gemacht habe. Die UBS habe nun aber einen guten Manager durch einen besseren ersetzt, so Kunz.

Der Wirtschaftsrechtsprofessor finde es auch überraschend, dass ein Manager zur alten Stelle zurückkehrt, was aussergewöhnlich sei. «Das geht nur, weil Ermotti kein böses Blut hinterliess», so Kunz. Ausserdem habe Ermotti als Präsident von Swiss Re einen Vollzeitjob. Swiss Re habe jetzt ein Problem mit der Nachfolgersuche.

Lob auch aus der Politik Auch die Politik hat sich geäussert, etwa SVP-Banker Thomas Matter. Er findet die Wahl Ermottis super. Der neue CEO müsse die Situation der CS analysieren und eine Zukunftsstrategie formulieren. «Ermotti ist von Grund auf ein solider Bankunternehmer», sagt auch FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann. Laut SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo ist es wichtig, dass die Führungscrew einen Bezug zur Schweiz hat. Erstaunt über Ermottis Ernennung zeigt sich SP-Nationalrätin Sarah Wyss: «Eigentlich wurde von Stabilität und Vertrauen gesprochen, ob da ‹Hire and Fire› hilft, bezweifle ich.» Mehr Reaktionen aus dem politischen Lager kannst du hier lesen.

«Die beste Wahl ever»

Viele 20-Minuten-Leserinnen und -Leser freuen sich über den Chefwechsel bei der UBS. «Die beste Wahl ever! Er kanns richten!», kommentiert User «swiss8». «Endlich mal einer, der was auf dem Kasten hat. Viel Glück, Sergio!», schreibt «schnitzelpommesmitketschapp».