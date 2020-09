«Enola Holmes»

Flucht aus dem Internat

Sherlock (Henry Cavill) und Mycroft (Sam Claflin) müssen sich nun um ihre kleine Schwester kümmern und sind davon wenig begeistert. Die Lösung: Sie schicken sie in ein Mädcheninternat.

Davon will Enola allerdings nichts wissen, und sie lehnt sich gegen die Erwartungen, die dort an sie gestellt werden, auf. Um ihre Mutter zu finden, reisst sie aus und macht sich in London auf die Suche nach ihr, doch die Brüder sind Enola auf den Fersen.