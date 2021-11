Ist Sidos neuer Track «Mit Dir» eine Liebeserklärung an seine Ex-Frau Charlotte Würdig?

1 / 8 Kommt es nun zum Liebescomeback zwischen Rapper Sido (40) und Moderatorin Charlotte Würdig (43)? Instagram/shawnstein Das zumindest erhoffen sich viele Fans, seit der deutsche Rapper am Freitag die Single «Mit Dir» veröffentlicht hat. Instagram/shawnstein Denn obwohl das Cover des Liedes vermuten liesse, dass es sich bei dem Song um einen klassischen, leicht provokanten Sido-Track handelt, … Instagram/shawnstein

Darum gehts Sido veröffentlichte am Freitag seine neue Single «Mit Dir» – ein sentimentaler Song über die Liebe.

Offen lässt der 40-Jährige dabei die Frage, an wen das Lied gerichtet ist. Fest steht bloss, dass es von Herzen kommt.

Fans erhoffen sich nun, dass der Track eine Liebeserklärung an Ex-Frau Charlotte Würdig (43) sein könnte.

Der Musiker und die Moderatorin haben zwei gemeinsame Söhne und waren acht Jahre verheiratet, bis sie sich im Jahr 2020 schliesslich scheiden liessen.

Unerwartet und ohne grosse Vorankündigung veröffentlichte Rapper Sido am Freitag seine neue Single «Mit Dir». Die Frage, die sich seither viele Fans stellen: Auf wen bezieht sich der 40-Jährige darin eigentlich? Schliesslich strotzt der Text nur so vor romantischen Passagen und Liebeserklärungen. Bereits wenige Stunden nach der Veröffentlichung brodelt deshalb auch die Gerüchteküche: Möchte Sido damit etwa seine Ex-Frau Charlotte Würdig (43) zurückerobern?

Im Song stimmt Sido ungewöhnlich emotionale und sanfte Töne an. Auch inhaltlich trifft einem die sentimentale Liebes-Message mit voller Wucht. Zeilen wie: «Ich würde alles teilen mit dir. Bin so gern allein mit dir. Baby, ich weine mit dir. Also bleib bei mir», lassen die Followerinnen und Follower des Rappers nun auf ein Liebescomeback mit der Mutter seiner beiden Söhne hoffen.

«Querschnitt meiner Seele»

«Ich denke, dass er Charlotte sehr vermisst», kommentiert etwa ein User unter Sidos neuestem Instagram-Beitrag. Ein anderer Nutzer ergänzt: «Das ist ein krasser Liebesbeweis an die Dame. Grosser Künstler hin oder her, so ein Lied für einen anderen Menschen aufzunehmen, ist besonders. Den Song dann auch noch öffentlich zu machen (vor allem in der Deutschrap-Szene), zeigt von grossem Mut.» Eine dritte Userin schreibt: «Ich gehe auch davon aus, dass es an Charlotte gerichtet ist. Ich habe gerade mehr Fragezeichen als Tattoos. Bitte erzähl uns mehr, Sido!»

Sido seinerseits verrät nicht, an wen der Song gerichtet ist. Der Musiker schreibt dazu nur: «Dieses Lied liegt nun schon seit Monaten in meiner Schublade. Ich hab mich bisher nicht getraut, es frei zu geben. Viel Spass mit dem Querschnitt meiner Seele.»

Nicht der erste Lovesong für Charlotte

Paul Hartmut Würdig, wie der Rapper bürgerlich heisst, und Moderatorin Charlotte Würdig haben zwei gemeinsame Söhne und führten lange Zeit ein Leben als Bilderbuchfamilie. Erst letztes Jahr haben die beiden dann ihre Scheidung bekannt gegeben – nach acht Jahren Beziehung und sieben Jahren Ehe. Zu dieser Zeit erklärte Charlotte in einem Interview: «Ich habe festgestellt, dass wir nicht mehr als klassisches Ehepaar – mit den einst vereinbarten Werten und Moralvorstellungen – existieren können.»

Seither spekulieren Fans immer wieder darüber, ob der Rapper wohl noch Gefühle für seine Ex-Frau hegen könnte. «Mit Dir» wäre jedenfalls nicht der erste Liebessong für Charlotte. So widmete Sido 2013 das Lied «Einer dieser Steine» seiner grossen Liebe, mit der er 2012 zusammenkam. In dem Song lobt er ihre Fähigkeit, «mehr» in ihm gesehen und ihn aus seiner schlimmsten Zeit befreit zu haben.