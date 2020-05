Megan Fox

Ist sie die herzloseste Ehefrau Hollywoods?

Nach zehn Jahren ist die Ehe von Megan Fox Geschichte – bereits 2015 hatte sie zum ersten Mal die Scheidung eingereicht. Angeblich, als ihr Mann schwer krank und ans Bett gefesselt war.

Fox verliess ihren Mann in der «schlimmsten Zeit» seines Lebens



Just zu dieser Zeit verliess Fox Los Angeles, um in New York ihren Film «Teenage Mutant Ninja Turtles: Aus den Schatten» zu drehen. Als sie nach den Dreharbeiten nach Kalifornien zurückkam, soll sie das Interesse an Green verloren haben. Im August 2015 reichte sie schliesslich die Scheidung ein. Zu der kam es aber nicht – das Paar, das drei gemeinsame Kinder hat, raufte sich wieder zusammen. Freunde des Paares sind laut «Page Six» empört darüber, dass Fox ihrem Mann ein zweites Mal das Herz gebrochen hat, nachdem er sie nach den Ereignissen von 2015 wieder zurückgenommen hatte.