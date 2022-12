Studie: Ist Skifahren an Weihnachten bald unmöglich?

Keine Garantie für weisse Weihnachtsferien

Beschneiung könne zwar in den höher gelegenen Teilen des Skigebiets eine 100-tägige Skisaison gewährleisten. Aber für das Weihnachtsgeschäft dürfte es bald knapp werden. Insbesondere Sedrun werde dereinst keine Schneegarantie über die Feiertage mehr bieten können. «Was viele nicht bedenken, ist, dass man auch für die technische Beschneiung gewisse Witterungsverhältnisse braucht», sagt Erika Hiltbrunner von der Uni Basel. «Es darf nicht zu warm sein und die Luft nicht zu feucht, sonst entsteht keine ausreichende Verdunstungskälte, damit das zerstäubte Wasser in der Luft gefriert und als Schnee herunterkommt.»

540 Millionen Liter Wasserverbrauch

Der Preis für Beschneiung sei hoch: Laut Berechnungen wird Wasserverbrauch für das Skigebiet um rund 80 Prozent steigen. In einem durchschnittlichen Winter gegen Ende des Jahrhunderts beliefe sich der Verbrauch auf rund 540 Mio. Liter Wasser, im Vergleich zu heute 300 Mio. Litern.

Zunächst dürfte das Skigebiet profitieren: Wenn tiefer gelegene und kleinere Gebiete schliessen müssen, konzentriert sich der Tourismus auf grosse und höher gelegene Gebiete. «Für kleinere Gebiete sind die Investitionen in eine künstliche Beschneiung schlicht zu hoch», so Hiltbrunner. Durch mehr Beschneiung würden auch Preise steigen. «Irgendwann können sich Personen mit durchschnittlichem Einkommen solche Ferien nicht mehr leisten», so Hiltbrunner.