Nein zum Covid-Gesetz - Ist SVP-Angriff aufs Impfzertifikat ein Spiel mit dem Feuer?

Das entschied sie an der Delegiertenversammlung am Samstag.

SP warnt vor Lockdown

Dass die SVP das Covid-Gesetz nun Seite an Seite mit den «Freunden der Verfassung» bekämpft, nervt die politischen Gegner. SP-Co-Präsident Cédric Wermuth sagt: «Die SVP hat sich auf die Fahne geschrieben, die Corona-Politik zu boykottieren.» Die Ablehnung des Covid-Gesetzes sei ein taktischer Versuch, sich Freunde in der corona-skeptischen Szene zu machen.

Für Mitte-Präsident Gerhard Pfister ist klar: «Die SVP beweist einmal mehr, dass sie eine Oppositionspartei ist.» Dies sei nichts Neues und er sei überzeugt, dass das Gesetz im November die nötige Zustimmung bekommen werde. «Die Nein-Parole zeigt, dass wir nicht in einer Diktatur leben, wie die SVP behauptet. Die Schweiz ist das einzige Land, in dem überhaupt über die Covid-Massnahmen abgestimmt wird.» Pfister sagt, das Gesetz sei ein wichtiger Baustein, um möglichst schnell und gut aus der Pandemie zu kommen.

SVP glaubt nicht an Überlastung der Spitäler

H inzu komme, dass das Covid-19-Gesetz auch bei einem Nein an der Urne noch bis am 18. März 2022 in Kraft bleibe. «Es bleibt genügend Zeit um eine Lösung für ein internationales Reisezertifikat zu finden.» Und auch den Vorwurf der SP, dass die SVP in corona-skeptischen Kreisen punkten möchte, tut Aeschi ab: «Die SVP kämpft für das, was richtig ist. Wenn andere Organisationen und Bewegungen die Ziele der SVP teilen, umso besser!»