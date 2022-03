Tomaso Trussardi soll der Grund für Chiara Ferragnis und Fedez' Ehekrise sein

Bereits in der Serie «The Ferragnez» offenbarten die beiden, dass sie sich in Paartherapie befindet.

Nur ein Monat war seit dem Ehe-Aus zwischen Michelle Hunziker (45) und Tomaso Trussardi (38) vergangen, als die Gerüchte um eine nächste Trennung an der italienischen Liebesfront die Runde machten. Damals standen Chiara Ferragni (34) und ihr Ehemann, Sänger Federico Lucia (32), im Fokus. Wie die italienische Wochenzeitung « Oggi » schrieb, wurde in der Mailänder High Society gemunkelt, dass es zwischen dem Paar wegen einer Drittperson kriseln soll. Namentlich wurde diese nicht genannt.

«Ferragnez» gehen bereits zur Paartherapie

Chiara und Fedez machten in der Vergangenheit keinen Hehl aus Beziehungsschwierigkeiten. In ihrer kürzlich erschienen Dokuserie «The Ferragnez» liess sich das Couple von einem Kamerateam zur Paartherapie begleiten. «Unsere Beziehung hängt zu sehr von seinen Launen ab», sagte die Modeinfluencerin zum Therapeuten. «Heute ist er supernett, aber an den Tagen, an denen er schlecht gelaunt ist, ist es schwierig, mit ihm zu sprechen oder eine Beziehung zu ihm aufrechtzuerhalten.»