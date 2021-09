Wirbel um PSG-Superstar : «Ist überhaupt nicht einfach für ihn» – Lionel Messi frustriert in Paris

Mittelmässige Leistungen, Vertragsdetails in der Presse und Zoff um eine Auswechslung gegen Shaqiris Lyon. Für Lionel Messi läuft es bei PSG noch nicht wunschgemäss.

Rekord-Einschaltquoten, Rekord-Trikotverkäufe und vier Tore in den ersten drei Spielen – Cristiano Ronaldo sorgt seit seiner Rückkehr zu Manchester United für unfassbare Zahlen und einen weltweiten Man-United-Hype. Bei der Diskussion um den grössten Fussballer aller Zeiten hat der 36-jährige Portugiese also wieder mal vorgelegt. Denn: Bei Lionel Messi sieht die Situation seit seinem Wechsel von Barcelona zu Paris anders aus. Drei Spiele, keine Tore, keine Assists und bereits den ersten Ärger. Das Zusammenspiel der fantastischen Vier, wie der Superstar-Sturm um Neymar, Mbappé, Messi und Di Maria inzwischen auch genannt wird, läuft noch nicht. Gegen Aussenseiter Brügge gab es in der Champions League gar nur ein schwaches 1:1 für die Pariser.

Am Sonntag gegen Shaqiris Olympique Lyon wurde Messi nach 76 Minuten ausgewechselt – zu seiner Zeit in Barcelona noch fast undenkbar. Der argentinische Superstar ist bei der Auswechslung sichtlich verärgert, scheint seinem Trainer und Landsmann Mauricio Pochettino den Handschlag zu verweigern und schmollt anschliessend auf der Ersatzbank. Vom PSG-Coach kam nach der Partie auch gleich ein Machtwort: «Ich bin hier, um Entscheidungen zu treffen. Wir müssen Entscheidungen treffen, ob es einem gefällt oder nicht.» Es gehe um das Wohl des Teams. «Manchmal sind die Entscheidungen positiv, manchmal nicht», so Pochettino am späten Sonntagabend.