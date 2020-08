Achtmaliger Olympiasieger Ist Usain Bolt am Coronavirus erkrankt?

Der Jamaikaner hat sich am Samstag einem Test unterzogen und befindet sich seitdem in häuslicher Quarantäne. Das Ergebnis weiss er noch nicht.

Usain Bolt befindet sich derzeit in Quarantäne.

Der achtmalige Olympiasieger Usain Bolt soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Demnach soll er sich während einer Party zu seinem 34. Geburtstag angesteckt haben. Auf seinen Social-Media-Kanälen spricht der Sportler die Gerüchte jetzt aber an und stellt klar: Das Testergebnis ist noch nicht da.

Er habe sich am Samstag einem Test unterzogen und sich daher vorsichtshalber in Quarantäne begeben, erklärt er im Video. Und: «Ich versuche, verantwortungsvoll zu sein. Also werde ich zu Hause bleiben und für meine Freunde da sein.» Er spüre keine Symptome und warte nun auf das Ergebnis, um zu sehen, wie es dann weitergeht, sagte der frühere Ausnahme-Leichtathlet.