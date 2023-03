Veganes Leder. Ist es wirklich besser als Tier-Leder?

Ob bei Schuhen, Taschen oder Jacken: Seit einigen Jahren erlebt veganes Leder einen regelrechten Boom . Doch was steckt hinter dem Begriff? Und wie nachhaltig und tierfreundlich ist veganes Leder wirklich? Hier sind drei Fragen und drei Antworten.

Leder beeinflusst die Umwelt einerseits über die Aufzucht der Tiere und andererseits über das Gerben der Häute, bei dem oft giftige Chemikalien eingesetzt werden. Zur Einordnung: Gemäss der US-amerikanischen FAO verantwortet die Tierzucht rund 14,5 Prozent der weltweiten Treibhausgase – und auch die Biodiversität leidet. Studien schätzen, dass bis zu einem Drittel des Verlusts an Artenvielfalt auf die Tierzucht durch den Menschen zurückzuführen ist.

Trotzdem gilt es zu berücksichtigen, dass Plastikprodukte vor und nach ihrer Lebensdauer der Umwelt schaden. Offiziellen Schätzungen zufolge landen jährlich immerhin 200’000 bis 500’000 Tonnen Mikroplastik aus Textilien in den Weltmeeren. Manche nachhaltige Designer bleiben daher skeptisch : Veganes Leder aus Plastik baue sich weniger rasch ab als tierisches Leder und sei daher weniger umweltfreundlich.

Die Leder- und die Fleischproduktion gehen oft Hand in Hand. Abschliessend festzustellen, ob es nun der Konsum von Leder oder Fleisch ist, für den mehr Tiere sterben, ist schwierig. Veganismusverbände betonen jedoch, dass die Industrie mit Leder deutlich mehr verdiene als mit Fleisch – und es daher einen grösseren Anreiz zur Zucht setze. Doch gemäss einer Washingtoner Handelsgruppe landeten 2020 in den USA fünf Millionen Tierhäute auf dem Müll. Das entspricht 15 Prozent aller verfügbaren Häute – und einem neuen Rekord an Überproduktion, die liegen bleibt.