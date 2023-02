Ist verbranntes Essen krebserrgend?

Neben Tischmanieren wurden uns als Kind auch aufs Essen bezogene Ratschläge mitgegeben, an die wir uns bis heute halten. Einer davon: verbrannte Würstchen, Toastscheiben oder Pizzaränder lieber liegen lassen, denn diese sind krebserregend. Stimmt das wirklich?

Von Gold bis Braun bis Schwarz

Acrylamid soll Krebs auslösen, Nervenzellen angreifen und das Erbgut schädigen – das haben bisher vor allem Studien mit Tieren gezeigt. Da hier bei Versuchen grössere Mengen verabreicht wurden, ist man sich in der Wissenschaft noch nicht richtig einig , ob sich diese Erkenntnis auch auf Menschen bezieht.

Es gibt keinen Grenzwert

Die europäische Gesundheitsbehörde (EFSA) hat zwar ein Gutachten mit dem Ergebnis veröffentlicht, dass Acrylamid in Lebensmitteln das Krebsrisiko für Menschen aller Altersgruppen erhöht, es gibt aber keinen rechtsverbindlichen Grenzwert für Herstellerinnen und Hersteller für Acrylamid in Lebensmitteln.

Nach bereits vielen Jahren seiner Einstufung als «wahrscheinliches Karzinogen (Substanz mit krebserregender Wirkung) für den Menschen» gibt es immer noch widersprüchliche Beweise für seine eindeutige Karzinogenität beim Menschen. «Wenn wir jedoch weitere Studien am Menschen durchführen, haben wir möglicherweise ausreichende Daten, um die Einstufung von Acrylamid zu ändern», sagt Fatima Saleh, Professorin für medizinische Laborwissenschaften an der Beirut Arab University im Libanon, in einem Artikel von BBC.