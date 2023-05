Yann Sommer: Bleibt der Nati-Goalie doch bei den Bayern München?

1 / 10 Yann Sommer kann sich offenbar vorstellen, auch in der kommenden Saison bei Bayern München zu spielen. IMAGO/Sven Simon Er ist erst der dritte ausländische Goalie, der mit Bayern einen Meistertitel gewinnen konnte. IMAGO/MIS Seine Paradenquote hat sich im Vergleich zur Hinrunde mit Gladbach deutlich verschlechtert. IMAGO/kolbert-press

Darum gehts Yann Sommer ist mit Bayern München in einem spektakulären Titelrennen Meister geworden.

Ob der Nati-Goalie nun in München bleibt oder Manuel Neuer Platz macht, bleibt vorerst offen.

Bei den Feierlichkeiten schien allerdings schon einmal klar, wer der Herr im Hause ist.

Nati-Goalie Yann Sommer vom FC Bayern hat seine Zukunft in München offen gelassen, eine weitere Saison im FCB-Trikot aber nicht ausgeschlossen. «Ich habe noch zwei Jahre Vertrag und bin noch nicht so lange hier. Aber ich mache mir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Gedanken», sagte der 34-jährige Schweizer am Rande der Münchner Meisterfeier am Sonntag. Die Vermutung liegt nahe: Der Keeper hat wohl wenig Perspektive auf Spielzeit, wenn Manuel Neuer im Münchner Tor zurück ist.

Zuletzt hatten sich daher die Medienberichte vermehrt, wonach Sommer den deutschen Fussball-Rekordmeister nach dieser Spielzeit verlassen wolle – vor allem, um durch fehlende Spielpraxis seinen Platz im Tor der Schweizer Nationalmannschaft nicht zu gefährden. «Ja, schon», antwortete Sommer am Sonntag auf die Frage, ob er für einen Platz in der Nationalmannschaft auch einen festen Platz in einer Vereinsmannschaft brauche. «Aber ganz entspannt noch. Wir werden sehen.»

Randfigur bei den Feierlichkeiten?

Obwohl Sommer seit der Ankunft in München satte 19 Bundesliga-Spiele gemacht hat und auch beim Meisterschafts-Final in Köln mehr als einmal glänzend rettete, erweckte es den Anschein, als wäre er bei den Feierlichkeiten nach dem spektakulären und vor allem späten Gewinn der Meisterschaft vom eigentlichen Stammgoalie und Captain bereits verdrängt worden.

Schliesslich war es der 37-jährige Neuer, der die berühmtberüchtigte Meisterschale in die Höhe stemmte – und meist im Epizentrum des Party-Getümmels aufzufinden war. Sommer hingegen war meist nur am Rande des Geschehens zu sehen. Auf die Frage hin, ob ihn das gestört hätte, sagt Sommer gegenüber SRF: «Überhaupt nicht.» Neuer sei schliesslich Captain. Auch im täglichen Umgang pflege man ein kollegiales Verhältnis.

«Bayern-Wechsel hat sich gelohnt»

Allgemein befand der 82-fache Schweizer Internationale, dass sich der Transfer nach München gelohnt hätte: «Bis jetzt ist viel passiert: Wir hatten einen Goalietrainerwechsel, einen Trainerwechsel und den Wechsel in der Führungsetage. Es hagelte viel Kritik.» Dies habe mit dem Meistertitel nun aber ein wunderschönes Ende, man habe ordentlich gefeiert. Schliesslich gäbe es nichts Schöneres, als im letzten Spiel Meister zu werden. Sommer: «Für mich ist es ein grosser Moment, ein grosser Titel, welcher mich extrem stolz macht.»

Sommer war in der Winterpause für acht Millionen Franken von Borussia Mönchengladbach als Ersatz für den verletzten Neuer gekommen. Sein Vertrag ist bis zum 30. Juni 2025 datiert. Stand jetzt würden in der neuen Saison Sommer, Neuer und der an AS Monaco ausgeliehene Alexander Nübel in München aufeinandertreffen. Dazu hätten die Bayern noch Sven Ulreich und Johannes Schenk als Keeper. Neuer hatte sich im Urlaub nach der Weltmeisterschaft im Dezember bei einem Ski-Unfall das Bein gebrochen.

Tiefere Abwehrquote als noch bei Gladbach

Rein statistisch gesehen hinterlassen Sommers Auftritte im Bayern Trikot einen etwas durchwachsenen Eindruck. Der Nati-Goalie konnte nur 55 Prozent aller Schüsse auf sein Tor abwehren – nur Schalke-Goalie Alexander Schwolow (51 Prozent) weist einen noch schlechteren Wert auf. Zum Vergleich: In der Hinrunde kam Sommer für Gladbach noch auf eine Abwehrquote von 77 Prozent.

Mit 25 Gegentreffern liegt der Schweizer aber nur knapp über dem Wert der erwartbaren Gegentreffer von 24,4. Insgesamt hatte Sommer mit 1,6 Paraden pro Partie im Bayern-Kasten deutlich weniger zu tun als noch bei Gladbach (4,7). Mit einer Passquote von 85,3 Prozent liegt der 34-Jährige dafür an der Spitze aller Bundesliga-Torhüter. Zudem ist Sommer nach dem Belgier Jean-Marie Pfaff und dem Spanier Pepe Reina erst der dritte ausländische Torhüter, der mit Bayern den Meistertitel gewinnen konnte.

