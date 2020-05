AUTO-RATGEBER

Ist Wasserstoff der Treibstoff der Zukunft?

Ein Leser interessiert sich für den Wasserstoffantrieb. Erste Modelle sind im Handel erhältlich, aber was ist mit den Tankstellen?

Frage von Ernst ans AGVS-Expertenteam:

Antwort des AGVS:

Mit dem «Wasserstoffantrieb» können übrigens zwei Arten von Antriebskonzepten gemeint sein: einerseits ein «klassischer» Verbrennungsmotor, der den Wasserstoff direkt verbrennt. BMW hat dazu einige Prototypen gebaut, bisher aber kein Serienfahrzeug. Besser bekannt ist die Nutzung des Wasserstoffs via Brennstoffzelle. Sie wandelt Wasserstoff und Sauerstoff aus der Umgebungsluft in elektrische Energie um, die via Elektromotor die Räder antreibt.

Deine Beobachtung betreffend Tankstellen ist korrekt. Aktuell gibt es in der Schweiz erst eine Handvoll H2-Tankstellen. Doch das Netz soll in den nächsten Jahren zügig ausgebaut werden. Treiber dieses Ausbaus sind der koreanische Hersteller Hyundai und der Förderverein H2-Energy. Im Fokus dieses Aufbaus einer geeigneten Infrastruktur stehen aber nicht Personenwagen, sondern Lastwagen. Hyundai und H2-Energy planen, in den nächsten fünf Jahren bis zu 1600 Trucks mit Brennstoffzellenantrieb in der Schweiz in Verkehr zu setzen.