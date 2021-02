Der FC Liverpool steckt in der Krise. Auch im dritten Anlauf 2021 verpasste der Club den ersten Heimsieg. Was sind die Gründe für die Misere? Und was hat Xherdan Shaqiri damit zu tun?

Der FC Liverpool ist in der Krise. Am Mittwochabend blamierte sich der englische Meister mit 0:1 gegen den Tabellen-17. Brighton & Hove Albion. Was ist also nur los mit dem Club des deutschen Trainers Jürgen Klopp? Nach den zwei Siegen gegen Tottenham und West Ham (jeweils 3:1) dachten viele Fans das Schlimmste hinter sich zu haben. Wie sich nach der Pleite gegen Brighton zeigt: eine grobe Fehleinschätzung!

Das 0:1 ist die zweite Heimniederlage innert kürzester Zeit, verloren die Reds doch Ende Januar bereits mit dem selben Resultat daheim gegen Burnley. Dem FC Liverpool droht eine Saison zum Vergessen. Ja, es sieht gar alles danach aus, dass sich Liverpool die vierte Titel-Chance in dieser Saison ruiniert. So kann nach dem verpassten Community-Shield-Cup und dem Ausscheiden aus FA Cup und Ligacup bereits am Wochenende fast alles vorbei sein mit der Meisterschaft. Zu Besuch kommt dann Pep Guardiola mit Tabellenführer Manchester City.

Shaqiri, der Unglücksbringer?

Ja, vielleicht ist die Frage provokant. Zu provokant. Doch Tatsache ist: Seitdem der Schweizer Nati-Star vermehrt spielt, steckt Liverpool in der Krise. Bei der Niederlage gegen Southampton (0:1) wurde Shaqiri eingewechselt, beim 0:0 gegen Man Utd stand er in der Startelf. Bei den Pleiten gegen Burnley und Brighton & Hove Albion spielte der 29-Jährige von Beginn weg und wurde ausgewechselt. Reds-Captain Jordan Henderson war gemäss englischen Medienberichten so auch nicht besonders gut zu sprechen auf den Schweizer. So sei Henderson, schreibt etwa der «Mirror», frustriert, weil Shaqiri sich so wenig bewege. Auch auf Social Media wird der Nati-Star kritisiert. «Shaqiri war nicht gut», schreibt ein User auf Twitter beispielsweise. Ein anderer: «Sogar Henderson ist schockiert, dass Shaqiri ein Premier-League-Spieler ist.» Und wieder jemand meint: «Shaqiri war sehr enttäuschend.»

Aber ja, die Frage ist auch, wo Liverpool stünde, wenn Shaqiri nicht gespielt hätte. So machte er im Spiel gegen Aston Villa Anfang Januar etwa zwei Vorlagen, in der Partie gegen West Ham bereitete er ebenso ein Tor vor. Umstände, denen sich auch ein Teil der Social-Media-Nutzer bewusst sind, gibt es doch auch Lob für den Schweizer – und Kritik für Klopp. «Also machen wir jetzt Shaqiri zum Sündenbock? Sicher, er war nicht grossartig, aber das war das ganze Mittelfeld nicht. Ausserdem ist Shaq ein rechter Angreifer, wurde aber links gespielt. Arm von Klopp», schreibt etwa ein User.

Heimstärke ist dahin

Im Jahr 2021 sind die Reds in Anfield noch sieglos. Was ein Armutszeugnis ist, blieb der Club zuvor doch in 68 Spielen in Folge im eigenen Stadion ungeschlagen. Gegen ManUtd spielte der FC Liverpool Mitte Januar 0:0. Es folgten zwei bittere Pleiten daheim: zwei 0:1-Niederlagen gegen Burnley sowie eben gegen Brighton & Hove Albion. Bitter waren die Pleiten, weil beide Teams wahrlich keine Top-Mannschaften in der Premier League sind. Ein Beispiel: Bis zum Sieg am Mittwochabend hatte Brighton 39 Jahre lang kein Spiel mehr gegen den FC Liverpool gewonnen!

Dass diese Heimschwäche so nicht weitergeht, weiss auch Andy Robertson. «Wir müssen wieder das Liverpool werden, das jeder kennt» meinte der Liverpool-Star. Und: «Wir sind immer noch ein gutes Team. Wir werden nicht über Nacht ein schlechtes Team.»

Torchancen und -schüsse sind Fehlanzeige

Liverpool schiesst keine Tore mehr. Auch schön herausgespielte Torchancen sind in den letzten Spielen eine Seltenheit geworden. Gegen Brighton hatten die Liverpool-Stars zwar 63 Prozent Ballbesitz, doch was machten sie daraus? Nichts. Von insgesamt elf Abschlüssen flog nur einer aufs Brighton-Tor. Fatal sind diese Zahlen vor allem, wenn man sich vor Augen führt, welche Offensiv-Stars der FC Liverpool beschäftigt: Roberto Firmino, Mohammed Salah, Thiago.

Schoss in den letzten 6 Spielen nur 2 Tore: Mohammed Salah. Getty Images

Nach 22 Spieltagen schossen die Reds in der laufenden Saison 43 Tore. Nach gleich vielen Spielen vor einem Jahr waren es noch 60. Klopp meinte am Mittwochabend dazu: «Es hat zu viele Momente gegeben, in denen wir den Ball zu einfach hergegeben haben. Ich weiss, dass die Jungs den Ball von A nach B passen können, aber das ist nicht passiert. Wir haben es Brighton zu einfach gemacht.»

Liverpool ist müde

Im Gegensatz zu den Brighton-Spielern wirkten die der Reds sehr müde. Ein Umstand, der auch Klopp auffiel. «Sie waren frischer als wir und haben mehr gute Dinge gemacht als wir», so der Coach. Weiter meinte er: «Es war eine harte Woche. Wir mussten zweimal nach London und wieder zurück. Es sah so aus, als waren wir nicht frisch genug, mental und physisch. Wir sind ein müdes Team, mental mehr oder weniger. Das führt zu fehlender Frische in den Beinen.» Der Deutsche liegt mit seinem Resümee sicherlich richtig. Doch andere Top-Clubs in der Premier League haben ähnlich viele Spiele absolviert haben. Manchester City beispielsweise oder auch Manchester United.

Der Glaube an die Meisterschaft ist weg