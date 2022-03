Ukrainerin - Ist Yuliya Dorohovych die neue Bachelorette?

Yuliya Dorohovych soll die neue Rosenkavalierin sein. Das berichtet zumindest der «Blick» am Donnerstag. Ein Indiz für ihre Teilnahme an der TV-Sendung «Der Bachelorette» soll ihr Instagram-Profil sein. Dort gab die 28-Jährige an, dass sie sich eine Auszeit in Bali nehme. Doch statt Indonesien soll sie in Phuket gewesen sein und statt Ferien dürfte sie gemäss der Schweizer Zeitung eher damit beschäftigt gewesen sein, ihre grosse Liebe vor laufender Kamera zu suchen – und hoffentlich gefunden zu haben.