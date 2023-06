Manchester City: Jack Grealish lässt es krachen

Man-City-Star Jack Grealish macht seinem Namen als Partybiest alle Ehre. Twitter

Manchester City – darum gehts Die Spieler von Manchester City liessen es krachen.

Das Team gewann am Samstag die Champions League.

Besonders Grealish hielt sich nicht zurück.

Zum ersten Mal in der Clubgeschichte gewann Manchester City die Champions League. Nach Meisterschaft und FA-Cup der dritte grosse Titel innert wenigen Tagen. Dementsprechend wild feierten die Spieler seit Samstagnacht. Es kursieren zahlreiche Videos – besonders ein Man-City-Star ist im Zentrum der Feierlichkeiten.

Wie feierten die Stars?

Nach einer ersten Sause in Istanbul mit Familie und Angehörigen machten sich mehrere Stars mit einem Privatjet auf den Weg nach Ibiza. Gut zwölf Stunden wurde am Sonntag auf der Partyinsel gefeiert. Am Montag musste man jedoch wieder zurück ins regnerische Manchester. Schliesslich stand dort die grosse Parade in der Stadt auf dem Programm.

Fussballfans feiern Partybiest Grealish

Der Man-City-Flügel Jack Grealish machte seinem Ruf als Feierbiest alle Ehre in den vergangenen 72 Stunden – und wird dafür von den Fussballfans gefeiert. An der Meisterparade am Montagabend sprach Grealish vom «besten Tag und der besten Nacht». Er fügte hinzu: «Ich denke, ich habe nicht geschlafen.»

Bereits direkt nach dem Spiel führte Grealish das Team mit Musikbox durch die Pressezone an, stimmte ein Lied nach dem anderen an. Bei der After-Party in Istanbul zeigte er seine Rap-Skills und am Sonntagvormittag trug der 27-Jährige immer noch sein Matchoutfit. In Ibiza ging die Party für Grealish ohne Pause weiter, er musste beim Verlassen des Hotels von seinen Teamkollegen gestützt werden. Das Flughafenpersonal bot ihm sogar einen Rollstuhl an, wie ein Beobachter der Szene beschrieb. Der Flügeldribbler schaffte es jedoch selbstständig ins Flugzeug.

An der anschliessenden Meisterparade in Manchester war Grealish erneut an vorderster Front, ging keinem Mikrofon – und keinem alkoholischen Getränk – aus dem Weg. Ausserdem widmete er diverse Songklassiker seinen Teamkollegen mit neuen Texten. So wurde «Rodri is on fire» aus «Freed from Desire», aus «Voulez-Vous» von Abba wurde der Bernardo-Silva-Song.

Haaland nackig und mit Freundin

Den Triumph im Champions-League-Final nutzte Star-Stürmer Erling Haaland auch, um seine Freundin Isabel Haugseng Johansen (19) der Öffentlichkeit vorzustellen. Diese lief mit einer Norwegen-Flagge im Stadion umher. Die beiden kennen sich seit Jahren, wuchsen beide doch im 12’000-Seelen-Dorf Bryne auf. Seit gut einem Jahr sollen sie zusammen sein. Nach diesem Moment liess es auch Haaland in Ibiza krachen. In einem Video von der Meisterparade war zu sehen, wie er Grealish Champagner über die Haare leerte. Dazu verzichtete der 22-Jährige auf ein Shirt – tanzte oberkörperfrei auf dem Bus herum.

Was machte Akanji?

Manuel Akanji war ebenfalls ein Teil der Ibiza-Crew. Im Gegensatz zu Grealish gibt es von ihm jedoch keine Bilder von der ganz grossen Partyeskalation. Auffällig jedoch: In mehreren Grealish-Bildern sieht man Akanji direkt neben dem britischen Partybiest. Akanji machte es übrigens Haaland gleich – ein T-Shirt war nicht immer nötig. Übrigens: Am Mittwoch wird Akanji in der Nati erwartet – nach dem Feiern steht wieder Fussball auf dem Programm.

Wars die Abschiedsshow? Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Ilkay Gündogan – gleich mehrere Topstars stehen vor einem Abgang in diesem Sommer. Während bei Mahrez die Saudis mit einer Millionen-Offerte locken, sind bei Gündogan und Silva Topclubs im Rennen. Während bei Gündogan noch über einen Verbleib diskutiert wird, soll Bernardo Silva trotz des Triumphes nochmals seinen Wechselwunsch angebracht haben.

