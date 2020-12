Isuzu Piazza Turbo – der Exote des ältesten japanischen Autobauers

Isuzu nannte sich selber den ältesten Autobauer Japans. Bereits 1914 soll eine Vorgängerfirma den ersten selbstfahrenden Wagen gebaut haben, 1918 wurde dann die Lastwagenherstellung aufgenommen. Personenwagen wurden zunächst als Lizenzfertigung produziert, später konnten eigene Fahrzeuge entwickelt werden. Seit 1971 arbeitet Isuzu mit GM zusammen. Bereits in den Sechzigerjahren wurden Isuzu-Personenwagen auch nach Europa exportiert, tatsächlich war Isuzu 1965 die meistverkaufte japanische Automarke in der Schweiz.

Mit italienischer Hilfe

Als Isuzu Ende der Siebzigerjahre einen Nachfolger für das 117 Coupé benötigte, wandte man sich an ItalDesign und erhielt von Giugiaro ein fast produktionsreifes Fahrzeug, das am Genfer Autosalon 1979 als Prototyp präsentiert wurde. Schon bald fiel der Produktionsentscheid, nur wenig wurde am Entwurf noch verändert, nur das Cockpit musste konventionelleren Vorstellungen gehorchen als der Prototyp mit seinen vollelektronischen und digitalen Anzeigen. Ab 1981 wurde das nun Isuzu Piazza getaufte Coupé als Seriencoupé verkauft, zunächst in Japan. Als Motoren standen Vierzylinder mit 120 oder 135 PS zur Auswahl.