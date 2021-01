Lernfaule Rekruten werden von der Armee jedoch persönlich kontaktiert, kündigt Armeesprecher Stefan Hofer an.

IT-Chaos bei der Armee: Noch immer haben zahlreiche Homeoffice-Rekruten Schwierigkeiten, sich in die Onlinekurse einzuloggen oder die Lektionen zu absolvieren. Bereits gestern war das E-Learning-Tool LMS (Learning Management System) der Armee wegen Überlastung landesweit nicht zugänglich.

«Es stresst mich, dass ich nicht lernen kann»

« Weil ich gestern nicht lernen konnte, habe ich Sport getrieben und Playstation gespielt » , sagt Manuel T.* (21). Am Dienstag habe sich die Situation gegenüber dem Vortag immerhin ein wenig verbessert. Jedoch müssten die Rekruten viel Geduld aufbringen: « Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis das System reagiert und der Lerninhalt geladen hat. » Sollte das Online-Learning weiterhin derart schlecht funktionieren, müsste die Armee bei den Lernanforderungen über die Bücher, so Manuel.

Die Armee habe mit der Homeoffice-RS einen « mutigen Schritt » gewagt, sagt Rekrut Leander B.* (22). « Am Montag haben sich aber alle Vorurteile bestätigt, die man gegenüber der Armee hat. » Immerhin funktioniere das LMS trotz langen Wartezeiten mittlerweile « recht gut », so Leander. Er könne sich vorstellen, dass das Konzept der Homeoffice-R S – wenn die Kinderkrankheiten ausgemerzt sind – weiterhin Bestand haben wird. « Für mich ist es perfekt: Ich kann gleichzeitig an privaten Projekten arbeiten und die RS absolvieren. »