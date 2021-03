Die SBB weiss nicht, was die Störung verursacht. Reisenden ohne Bilett empfiehlt sie, trotzdem in den Zug zu steigen. «Je nachdem ist es für das Zugpersonal möglich, Billette auszugeben», sagt Hirt. Momentan laufe der Zugverkehr unbeeinträchtigt, weil die zwei wichtigsten Systeme – Zugleittechnik und Strom – noch funktionieren.

Allerdings: Da alle System down sind, läuft im Moment alles auf Automatismus. Die kleinste Unregelmässigkeit im System, eine Stellwerkstörung zum Beispiel, kann nun verheerend sein, wie Raffael Hirt bestätigt: «Da in einem solchen Fall von Hand eingegriffen werden muss, was einen Zugriff auf das Betriebssystem voraussetzt, wären wir dann machtlos.» Hirt weiss nicht, ob zwischen den Störungen am Montag und heute ein Zusammenhang besteht.