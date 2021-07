Der Innocenti IM3S ist ein langer Mini mit gehörig Italianità

Der Morris/Austin 1100, intern ADO 16 genannt, nutzte die Technologie-Plattform des Mini, bot aber einer ganzen Familie Platz. Er wurde unter verschiedenen Markennamen (Austin, Morris, MG, Riley, Wolseley, Vanden Plas) produziert und jede Ausgabe hatte ihre eigenen Charakteristiken. Auch in Italien wurden diese Autos gebaut und zwar in Lizenz durch Innocenti.

Logische Weiterentwicklung

Ein Touch Gran Turismo

Der italienische Autobauer Innocenti durfte das Ausangsprodukt an die italienischen Ansprüche anpassen. Der IM3 sollte der innovativste und eleganteste Wagen in seinem Segment werden, nicht nur in Italien, sondern auch auf Exportmärkten.

Hinter dem Lenkrad des eleganten Raumwunders

Man kann es eigentlich kaum glauben, was die Ingenieure und Ingenieurinnen da auf rund 3,7 Metern Länge schufen, einen echten Fünfplätzer, dessen Rückbank keine reine Alibi-Funktion hatte. Und die Italiener schufen mit ihren Anpassungen eine echt noble Atmosphäre. Die grossen Rundinstrumente erinnern an klassische Lancia und lassen keine Informationswünsche offen. Die Armaturentafel ist in Wagenfarbe gehalten.



Der kleine Wagen wirkt handlich, die Rundumsicht ist hervorragend. Man fühlt sich wohl im hübsch ausgestalteten Innenraum. Gestartet wird per Zündschlüssel links vom Lenkrad. Den ersten (unsynchronisierten Gang) braucht man meist nur zum Losfahren, die anderen Gänge lassen sich sauber schalten. Die Federung ist komfortabel, man fühlt sich sicher und gut aufgehoben im Auto. Natürlich sind die Motorengeräusche – man beachte die raren Dell’Orto-Vergaser unter der Haube – gut hörbar, aber das verzeiht man dem Wagen sofort, schliesslich zieht er flüssig seine Bahn.