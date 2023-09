Italien: Viele Migranten erreichen Lampedusa

Die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa ist erneut mit sehr vielen Ankünften von Migrantenbooten konfrontiert. Allein am Dienstag erreichten knapp 2500 Menschen und damit so viele wie äusserst selten an einem Tag die kleine Insel, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Nach einer Periode, in der die Ankünfte von Migranten auf der Insel etwas nachliessen, bildete sich am Vormittag vor der Mole des Hafens der Insel zeitweise eine Art Warteschlange von kleinen Metallbooten, die am Hafen anlegen wollten, wie Ansa weiter meldete. Bereits am Montag hatten rund 1900 Migranten auf 51 Booten die Mittelmeerinsel erreicht.