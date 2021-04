220 Milliarden Euro : Italien billigt milliardenschweren Corona-Wiederaufbauplan

Das italienische Parlament hat das Konjunkturprogramm von Regierungschef Mario Draghi in der Höhe von 220 Milliarden Euro gutgeheissen.

Mit überwältigender Mehrheit hat das italienische Parlament den von Regierungschef Mario Draghi vorgelegten Corona-Wiederaufbauplan im Umfang von über 220 Milliarden Euro gebilligt. Nach der Abgeordnetenkammer gab am Dienstagabend auch der Senat das grüne Licht für das umfassende Konjunkturprogramm. Spätestens am Freitag muss die Regierung in Rom ihren Wiederaufbauplan der EU-Kommission in Brüssel vorlegen.